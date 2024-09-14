«Оренбург» и «Локомотив» обменялись голами, гости всё равно ведут

В матче восьмого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Локомотивом» команды забивают и забивают. Алексей Батраков использовал свой шанс на 16-й минуте и открыл счет. Под конец первого тайма хозяева отыгрались - Егор Погостнов неудачно прервал прострел Степана Оганесяна с правого фланга от лицевой линии, и Саид Сахархизан стрельнул в дальнюю штангу, а мяч отскочил в сетку.

Несколько минут, и «Локомотив» ответил голом - Батраков выиграл воздух после подачи справа, Дмитрий Воробьёв у линии вратарской вернул мяч обратно, и Алексей ударом в упор оформил дубль - 1:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.