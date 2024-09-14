Названа причина, почему «Краснодар» сослал Кривцова в дубль

«Краснодар» сослал в дубль полузащитника Никиту Кривцова. Стало известно, что послужило причиной такого решения.

Согласно информации Sport24, хавбек был наказан за интервью, которое не согласовал с представителями клуба. Кривцов поведет некоторое время в дубле в воспитательных целях. Отмечается, что это временная мера. Полузащитника вернут в первую команду после предстоящей встречи с «Ростовом».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кривцов провел семь поединков, отметившись одним забитым мячом. Матч «Краснодара» против «Ростова» пройдет сегодня, 14 сентября.