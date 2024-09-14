Булыкин выбрал фаворита в матче ЦСКА - «Зенит»

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о центральном матче восьмого тура чемпионата России между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Пауза на сборные накладывает отпечаток. Но этот фактор точно не самый главный. У «Зенита» большая скамейка, они могут заменить своих лидеров. Фавориты - петербуржцы, но шансы у ЦСКА есть», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Хозяева занимают пятое место, а гости – первое.