Денисов высказался о выражении «спартаковский дух»

Защитник Даниил Денисов, выступающий за московский «Спартак», высказался о духе «красно-белых».
«Что для меня означает выражение «спартаковский дух»? Большой уровень ответственности и ажиотажа. Когда ожидания вокруг тебя самые высокие, то это большой стресс. Этим отличается дух «Спартака» от других клубов», - приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».
По итогам семи туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 14 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата «красно-белые» встретятся с махачкалинским «Динамо».
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