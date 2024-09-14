Денисов высказался о выражении «спартаковский дух»

«Что для меня означает выражение «спартаковский дух»? Большой уровень ответственности и ажиотажа. Когда ожидания вокруг тебя самые высокие, то это большой стресс. Этим отличается дух «Спартака» от других клубов», - приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».