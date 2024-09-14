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Гришин оценил шансы в матче ЦСКА - «Зенит»

14 Сентября 2024 • 12:20 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин в разговоре с журналистами высказался касательно предстоящего поединка против петербургского «Зенита» в рамках восьмом туре чемпионата России.

«Игра будет интересной, однозначно. Фаворита нет - 50 на 50 тут. Потому что это две команды, которые в этом году будут бороться за награды. Обе команды начнут осторожно», - передает слова Гришина «Спорт-Экспресс».

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 14 сентября. Начало противостояния запланировано в 16:30 по московскому времени.

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