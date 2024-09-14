Александр Мостовой назвал самый счастливый момент в карьере

Экс-футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал о самом счастливом моменте в своей игровой карьере.

«Счастливым моментом в карьере назову появление в московском «Спартаке», будучи 17-летним пареньком. В наше время, в Советском Союзе - это фантастика!» - приводятся слова Мостового на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Александр завершил футбольную карьеру в 2005 году. Помимо «Спартака» и «Сельты», российский полузащитник поиграл за лиссабонскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанский «Алавес».