Галактионов: «Последние матчи в Оренбурге получались довольно удачные, мы не обираемся останавливаться»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- За последние полгода вы в Оренбурге не впервые и не во второй раз. «Локомотив» умеет играть в Оренбурге?

- Как показывает практика, у нас последние матчи получались довольно удачные, поэтому мы не обираемся на этом останавливаться, мы нацеливаем команду. Понятно, что довольно ранний матч, все силы свои и голову свою настроили на то, что нам сегодня необходимо делать шаг вперед.

- Ранее начало матча - насколько это важно играть днем либо вечером? Если бы у вас был выбор, какое бы время суток вы бы назначили?

- Понятно, что не мы выбираем. Есть ситуация, под нее надо подстраиваться. Понятно, что в вечернее время более комфортно играть, но уже ничего не поменяешь, поэтому надо выходить, играть, показывать качество и добиваться результата.

- В заявке нет Морозова, а есть Карпукас и Батраков вместе. Как будут эти футболисты взаимодействовать?

- Что касается Морозова, небольшое повреждение в сборной получил, поэтому восстанавливается. Мы очень надеемся, что это достаточно быстро пройдет, он вернется в строй и поможет нам. Что касается взаимодействия игроков средней линии, то привычное их расположение. Батраков ближе к атаке, а Карпукас и Баринов располагаются в средней линии. Для ребят ничего нового нет, их взаимодействие привычное. Они собираются показывать качественный футбол.