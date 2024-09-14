Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может оказаться в суде

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон может предстать перед судом, информирует таблоид The Sun.

Согласно сведениям британских журналистов, на бразильского нападающего могут подать иск. Судиться с футболистом собирается его бывший ассистент. Ришарлисон без предупреждения уволил помощника, что сказалось на его моральном состоянии. Во время сотрудничества бразилец часто задерживал ассистенту заработную плату, а также подвергал его словесным оскорблениям.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл два поединка, не отметившись результативными действиями.