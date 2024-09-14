Деограсия: «Считаю, что наша команда больше чем готова к сегодняшнему матчу»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Раннее начало матча. Как настраивались, как готовились?

- У нас было четыре дня выходных во время паузы на матчи сборных, после чего мы начали тренировки, спокойно, от меньшего к большему. Я считаю, что наша команда больше чем готова к сегодняшнему матчу.

- Стоит ли как-то дополнительно рассказывать о сопернике, настраивать на сегодняшний матч?

- Да, конечно. Нужно давать перед каждым матчем игрокам информацию. Поговорили с ними и объяснили всё. Что касается игры, мы сказали им, что будет важно поддерживать концентрацию на протяжении всего матча. Бывает небольшой отрезок времени минут на 5-10, когда команда выключается. В итоге либо получаем пенальти в наши ворота, как это произошло с «Динамо». Нам забивали два гола за пару минут, это тот фактор, о которым мы разговаривали, который нужно улучшать.

- «Оренбург» и «Локомотив» на разных полюсах турнирной таблицы. Увидим ли мы разницу на поле?

- Я думаю, наоборот. Мы делаем все возможное, чтобы разница была в нашу сторону, чтобы ситуацию, в которой находимся в турнирной таблице, улучшали и набирали очки, поднимались вверх.