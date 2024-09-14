«Химки» убрали из заявки российского полузащитника

Подмосковные «Химки» исключили из заявки на текущий сезон полузащитника Артура Юсупова. Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Россиянин пополнил состав «Химок» минувшим летом в статусе свободного агента. В текущем сезоне Артур принял участие в одной встрече, в которой провёл 35 минут. Контракт футболиста с клубом был рассчитано до следующего лета. Эксперты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Юсупова в 500 тысяч евро.

По итогам семи туров чемпионата России «Химки» набрали шесть баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда встретится с «Акроном».