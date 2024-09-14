В «Зените» дали ответ по трансферам Клаудиньо и Вендела

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», сообщил о том, что в летнее трансферное окно в клуб не поступали предложения по бразильским хавбекам Венделу и Клаудиньо.

«Если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?». Такая возможность всегда есть. Оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Обращений не было», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после семи туров. В рамках восьмого тура РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде померяются силами с московским ЦСКА.