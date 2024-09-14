Тикнизян и Воробьёв - в старте «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Восьмой тур Российской премьер-лиги продолжается матчем между «Оренбургом» и московским «Локомотивом». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на игру.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулёв, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьёв.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на третьей строчке.