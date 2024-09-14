Хлусевич назвал игрока сборной России, которого позвал бы в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поведал о том, кого из футболистов пригласил бы в «народную команду». Он назвал полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

«Кого бы я позвал в «Спартак» из сборной России? Головина, наверное, взял бы. Он суперкрутой, играет на хорошем уровне», - передает слова Хлусевича «Комсомольская правда».

После семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 14 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем матче «красно-белые» сыграют с махачкалинским «Динамо».