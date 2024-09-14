«Краснодар» – «Ростов»: Возможные стартовые составы на южное дерби чемпионата России

В восьмом туре Российской премьер-лиги «Краснодар сыграет в родных стенах против «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предугадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Виктор Са, Сперцян, Козлов, Смолов.

«Ростов»: Одоевский, Сутормин, Осипенко, Сако, Лангович, Кучаев, Глебов, Саравия, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

У «быков» забанены нападающий Джон Кордоба и главный тренер Мурад Мусаев. Травмы у форварда Александра Кокшарова, защитника Кайо (оба – «Краснодар»), а также у Алексея Миронова из «Ростова».

Есть информация, что полузащитник «быков» Никита Кривцов выведен из состава главной команды и переведён в «Краснодар-2». Значит, не стоит ожидать его появления в игре с «Ростовом».

В предыдущем туре Премьер-лиги, состоявшемся до международного перерыва, «Ростов» одержал крупную победу над «Факелом» (4:1), а «Краснодар» – над «Локомотивом» (3:0).

«Быки» набрали пятнадцать очков в семи турах РПЛ, ростовчане – одиннадцать. У «Краснодара» четырёхматчевая победная серия в чемпионате и шестиматчевая во всех турнирах.

Южное дерби «Краснодар» – «Ростов» в рамках РПЛ пройдёт сегодня, 14 сентября. Город проведения матча – Краснодар. Начало – в 19:00. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов