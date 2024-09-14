Зделар высказался о конкуренции ЦСКА с «Зенитом»

Сербский хавбек московского ЦСКА Саша Зделар поделился мыслями относительно конкуренции с петербургским «Зенитом» на длинной дистанции.
«Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
По итогам семи туров «армейцы» с 13 набранными баллами располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата России подопечные Марко Николича на своем поле встретятся с «Зенитом».
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