Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о трёх летних новичках «Зенита».

- Виден класс Гонду, его умения, мастерство, хорошая работа с мячом, он вовремя открывается. Приятное очень впечатление Гонду оставляет. Видно, что он футболист, обладающий серьёзными качествами, который доказывает это.

Вряд ли Соболев будет появляться в основном составе, но на замену выйти, потолкаться, сбросить, что-то там отдать – это он может. Хотя я видел игру с «Кайратом», где Соболев отдавал, пытался что-то сохранить, при этом на себя лишнего не брал. Я думал, хуже будет.

Как у Соболева пойдёт в «Зените», зависит от везения, доверия, нюансов, соперников. Так происходит, когда нет стабильности у футболиста. У Гонду сильные качества, Глушенков быстро работает с мячом и принимает неординарные решения, а Соболев до них недотягивает, – отметил Чугунов.

Официальный дебют Соболева за «Зенит» может состояться сегодня, 14 сентября, в матче против ЦСКА.