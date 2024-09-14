Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о трёх летних новичках «Зенита».
- Виден класс Гонду, его умения, мастерство, хорошая работа с мячом, он вовремя открывается. Приятное очень впечатление Гонду оставляет. Видно, что он футболист, обладающий серьёзными качествами, который доказывает это.
Вряд ли Соболев будет появляться в основном составе, но на замену выйти, потолкаться, сбросить, что-то там отдать – это он может. Хотя я видел игру с «Кайратом», где Соболев отдавал, пытался что-то сохранить, при этом на себя лишнего не брал. Я думал, хуже будет.
Как у Соболева пойдёт в «Зените», зависит от везения, доверия, нюансов, соперников. Так происходит, когда нет стабильности у футболиста. У Гонду сильные качества, Глушенков быстро работает с мячом и принимает неординарные решения, а Соболев до них недотягивает, – отметил Чугунов.
Официальный дебют Соболева за «Зенит» может состояться сегодня, 14 сентября, в матче против ЦСКА.
Зениту по многим причинам необходим Столб.
А. Гонду может играть Столба ? Нет ! И не надо их противопоставлять ! Не надо делать играть Из Соболева нападающего Он столб . Он должен играть столба !
Они будут играть в паре !
Кассьерра ? Нет ! А Соболев может и играет Столба .
Б. Игра на столба - один из основных методов преодоления "автобусов" . И именно с "автобусами" чаще всего сталкивается Зенит в РПЛ . Можно сказать : практически всегда ! В. И Семак, и в Зените , вероятно, поняли , что состав в 160 млн с "бразильской джингой " не достаточно / мало эффективен и теряет минимум 30% "производительности " без "последнего звена " , которое на самом деле по статистике определяет 30 % продуктивности и более при игре против "автобусов".
Главное правильно использовать Соболева .