Зделар вспомнил о бывшем тренере ЦСКА

«При нем я переехал в Россию, завоевал кубок страны, занял второе место в РПЛ и вышел на новый уровень. Это был прекрасный отрезок, за что я очень благодарен Владимиру Валентиновичу», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».