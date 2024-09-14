Зделар вспомнил о бывшем тренере ЦСКА

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар вспомнил о периоде работы под руководством российского специалиста Владимира Федотова.
«При нем я переехал в Россию, завоевал кубок страны, занял второе место в РПЛ и вышел на новый уровень. Это был прекрасный отрезок, за что я очень благодарен Владимиру Валентиновичу», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Федотов занимал пост главного тренера «армейцев» на протяжении двух сезонов. Под руководством российского тренера московская команда сыграла 86 поединков, в которых одержала 44 победы, потерпела 19 поражений и 23 раза сыграла вничью.
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