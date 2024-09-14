Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Акрон»

В поединке восьмого тура чемпионата России московское «Динамо» на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон». Своим мнением по этому матчу поделился эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Динамовцы будут большими фаворитами. Посмотрим, как себя проявит кризисный менеджер Ташуев у руля «Ахмата». У команды большие проблемы с составом и вряд ли она навяжет борьбу», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 15 сентября. В преддверии этой встречи «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Ахмат» находится на предпоследней позиции.