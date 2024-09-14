Зделар - об игре с «Зенитом»: «ЦСКА на своём поле очень силён»

Полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар в интервью представителям СМИ высказался относительно поединка восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».
«Мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против «Химок», то я готов», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Поединок между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 14 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Хозяева занимают пятое место, а гости – первое.
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