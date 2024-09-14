Зделар высказался об игре ЦСКА на старте сезона

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар в разговоре с журналистами высказался относительно старта «армейцев» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
После семи туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича набрали 13 баллов и находятся на шестой позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке ЦСКА на домашнем стадионе примет петербургский «Зенит».
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