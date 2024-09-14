Зделар высказался об игре ЦСКА на старте сезона

«Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».