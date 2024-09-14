Кавазашвили отреагировал на переход Джикии в «Химки»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно перехода защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Это очень хороший ход для Джикии. Джикия - человек с хорошим характером, просто замечательный, культурный, образованный, очень классный, хороший друг всем! Он сможет сплотить «Химки», - передает слова эксперта Legalbet.

Предыдущим клубом Джикии был московский «Спартак», за который он выступал с 2017 года.

После семи туров чемпионата России «Химки» набрали шесть баллов и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.