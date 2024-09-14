Кечинов: «В лучшем случае ЦСКА сможет добиться ничейного результата»

«Все будет зависеть от того, в каком составе выйдет «Зенит» - сыграет Глушенков или нет. Хотя и без него петербуржцы сейчас - очень приличная сила. В лучшем случае ЦСКА сможет добиться ничейного результата», - передает «РБ Спорт» слова Кечинова.