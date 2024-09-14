Кечинов: «В лучшем случае ЦСКА сможет добиться ничейного результата»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался касательно предстоящего поединка между ЦСКА и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.
«Все будет зависеть от того, в каком составе выйдет «Зенит» - сыграет Глушенков или нет. Хотя и без него петербуржцы сейчас - очень приличная сила. В лучшем случае ЦСКА сможет добиться ничейного результата», - передает «РБ Спорт» слова Кечинова.
Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 14 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. После семи туров «армейцы» занимают пятое место, а «сине-бело-голубые» лидируют в таблице.
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