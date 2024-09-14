Экс-игрок «Зенита»: «Дзюба - мина замедленного действия»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров высказался относительно трансфера форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Возникает вопрос - кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу. Дзюба - это мина замедленного действия», - передает «РБ Спорт» Угарова.

Напомним, что трудовое соглашение Дзюбы с новичком Российской премьер-лиги рассчитано до завершения нынешнего сезона.

После семи сыгранных туров «Акрон» набрал пять баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке тольяттинская команда встретится с подмосковными «Химками».