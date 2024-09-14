Хомуха назвал однозначного фаворита в матче ЦСКА - «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хомуха высказался о поединке между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Зенит» - однозначный фаворит матча с ЦСКА? Отсутствие сказывается. Результативность упала. Количество острых моментов тоже сократилось, поэтому потеря для «Зенита» существенная», - приводит слова Хомухи «Спорт день за днём».

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 14 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – первое.