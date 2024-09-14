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Бубнов сделал прогноз на матч «Факела» против «Пари НН»

14 Сентября 2024 • 08:25 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился соображениями по поводу матча между воронежским «Факелом» и «Пари НН» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«1:0. «Факел» располагается на последнем месте. По игре команда выглядит хуже всех. Но воронежцы не обречены, они могут выкарабкаться за счёт характера. Эта встреча может стать одной из таких, где они могут победить», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Факела» против «Пари НН» состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Бубнов Пари НН ещё теги
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