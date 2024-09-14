Радимов рассказал, что думает о матче ЦСКА - «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о центральном матче восьмого тура Премьер-лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Игра на три результата. Банальный штамп, но к предстоящей встрече применим как нельзя кстати. Предсказать победителя сложно, как и во всех последних матчах между командами», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

ЦСКА примет «Зенит» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 14 сентября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место в таблице, а гости располагаются на первой строчке.