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Бубнов назвал команду, которая победит в матче «Краснодар» - «Ростов»

14 Сентября 2024 • 08:03 Комментировать

В рамках восьмого тура чемпионата России состоится матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Об этом матче высказался бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. «Краснодар» сильнее «Ростова». Разгром «Факела» командой Карпина - это не показатель уровня гостей. На игру повлияет и отсутствие тренерского штаба гостей, который был в сборной», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Краснодара» и «Ростова» состоится сегодня, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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