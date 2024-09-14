Бубнов назвал команду, которая победит в матче «Краснодар» - «Ростов»

В рамках восьмого тура чемпионата России состоится матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Об этом матче высказался бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. «Краснодар» сильнее «Ростова». Разгром «Факела» командой Карпина - это не показатель уровня гостей. На игру повлияет и отсутствие тренерского штаба гостей, который был в сборной», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Краснодара» и «Ростова» состоится сегодня, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.