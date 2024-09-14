Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Зенит»

В центральном поединке восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». Об этой встрече высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Армейцы» будут играть вторым номером, хотя разница в классе команд не так велика, чтобы назвать питерцев явными фаворитами. Но преимущество в нападении должно помочь гостям победить», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч ЦСКА против «Зенита» состоится в субботу, 14 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 16:30 по столичному времени.