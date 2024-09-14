Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в «Акрон»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о трансфере нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Позднее подписание свидетельствует о том, что Артём сомневался до последнего. Наверняка «Акрон» был не приоритетным вариантом. Непонятно, зачем ему нужно до сих пор выступать на профессиональном уровне», - приводит слова эксперта Sportbox.
36-летний нападающий пополнил ряды новичка Российской премьер-лиги в статусе свободного агента. Предыдущим местом работы Дзюбы был столичный «Локомотив». Он покинул «железнодорожников» после завершения сезона-2023/2024.
Бан пользователя