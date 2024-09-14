ЦСКА – «Зенит»: Соболев в стартовом составе или нет на топ-матч 8-го тура РПЛ

В первом после сентябрьской международной паузы туре РПЛ московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на предстоящий матч.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Гайич, Мухин, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Гуарирапа.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Кассьерра, Гонду.

У ЦСКА полностью восстановился после тяжёлой травмы полузащитник Максим Мухин. На прошлых выходных он принял участие в двусторонке «красно-синих».

Возможен дебют за «армейцев» венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы, на днях взятого в аренду из «Сочи». Он способен разнообразить атаку ЦСКА.

Интрига – появится ли с первых минут в игре в составе «Зенита» Александр Соболев. В товарищеском матче с «Кайратом» (4:3) Семак одновременно находил места на поле и Кассьерре, и Гонду, и Соболеву.

У «Зенита» должны быть готовы сыграть хавбек Клаудиньо и защитник Юрий Горшков. Надолго выбыл Сергей Волков. В последнее время был травмирован другой защитник «сине-бело-голубых» Родригао.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Максим Глушенков с травмой руки не сыграет против ЦСКА. Но тот тренировался. И мы помним, как Медведев говорил, что Вендел не сыграет со «Спартаком»…

В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0), а ЦСКА победил «Химки» (2:0). У петербургского клуба семнадцать набранных очков, у «армейского» – тринадцать.

Матч Российской премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток ожидается в 16 часов 30 минут. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

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Кирилл Иванцов