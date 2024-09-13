Хавбек «Рубина» Иванов — о новичках: «Ребята мастеровитые»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился комментарием о новичках казанского клуба.

На флажке трансферного окна «Рубин» подписал форварда Марвина Чуни и опорного хавбека Велдина Хожду.

«Видно, что ребята мастеровитые, но об адаптации говорить преждевременно. Провели вместе всего две-три тренировки. К нам в коллектив тяжело попасть, у нас очень хороший коллектив», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

13 сентября «Рубин» проиграл дома «Крыльям Советов» (0:2) в восьмом туре РПЛ. На данный момент подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место в таблице, набрав десять очков.