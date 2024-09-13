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Песьяков — о травме: «Небольшой рецидив»

13 Сентября 2024 • 23:24 Комментировать
Рубин
0:2
Крылья Советов

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос о своём состоянии.

Сегодня, 13 сентября, «Крылья Советов» одолели на выезде «Рубин». Игра восьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0.

35-летний Песьяков вышел в стартовом составе самарцев, однако был вынужден покинуть поле в перерыве из-за травмы.

«Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счету, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

17 сентября «Крылья Советов» сыграют на выезде со «Спартаком». Игра четвертого тура Кубка России начнется в 20:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Песьяков

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