Российский полузащитник «Химок» Артур Юсупов покинет подмосковный клуб.

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» отзаявили 35-летнего футболиста в последний день трансферного окна. Уточняется, что опытный хавбек покинет команду.

Напомним, Юсупов стал игроком «Химок» 19 июня, подписав контракт с клубом на один год. В текущей кампании полузащитник появился на поле только в одном матче Кубка России, в котором не отметился голевыми действиями.

После семи туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Франка Артиги всего шесть набранных очков.