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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов покинет «Химки» спустя два месяца после подписания контракта слухи

13 Сентября 2024 • 23:12 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

Российский полузащитник «Химок» Артур Юсупов покинет подмосковный клуб.

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» отзаявили 35-летнего футболиста в последний день трансферного окна. Уточняется, что опытный хавбек покинет команду.

Напомним, Юсупов стал игроком «Химок» 19 июня, подписав контракт с клубом на один год. В текущей кампании полузащитник появился на поле только в одном матче Кубка России, в котором не отметился голевыми действиями.  

После семи туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Франка Артиги всего шесть набранных очков.

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