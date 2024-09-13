Олейников: «Выиграли, надеюсь, дальше пойдут победы и будет намного легче эмоционально»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Крылья Советов» Иван Олейников для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько тяжело было? В первом тайме все удачно складывалось для «Крыльев», а во втором «Рубин» прижал уже к вашим воротам.

- Я считаю, мы очень хорошо провели первый тайм, забили два мяча, результативный матч, создавали моменты. Второй тайм больше уже, наверное, играли по счету. Но при этом тоже создавали свои моменты и сделали важное дело, выиграли важный матч. В целом все отлично.

- Насколько важна и принципиальна победа именно в этой игре?

- Перед игрой говорили, что это волжское дерби, поэтому была очень важна победа, плюс мы выиграли в дерби, это отлично.

- В связи с той ситуацией, которая сейчас сложилась в турнирной таблице для «Крыльев», до конкретно этой игры, насколько эти три очка в копилке, возможно, улучшать психологическое состояние команды?

- Да, ситуация сейчас не совсем хорошая. Выиграли, надеюсь, дальше пойдут победы и будет намного легче эмоционально. Думаю, все впереди.

- Момент во втором тайме, когда Иван Сергеев покатил. Почему приняли такое решение?

- Принял мяч и увидел, что защитник уже бросается, убрал, немного мяч отскочил далеко, не так, как планировал. Сумел там защитник подстраховать. Как планировал, все не получилось, поэтому не забил.

- Сейчас мы знаем, как завершился эпизод. Если бы еще раз, как бы поступили?

- Думаю, вторым касанием пробил бы.