Осинькин: «Держали в голове замену Сергеева, но в конце уже поняли, что он выдерживает»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Замена Сергея Песьякова в перерыве и Сергея Бабкина во время второго тайма. Чем они вызваны?

- У Песьякова было беспокойство, но решили не рисковать. Был неудачный вынос, при длинный и дальних ударах у него было беспокойство в ноге. Ну а по Бабкину - нам нужно было немного освежить. В тот момент мы начали немного отдавать инициативу. Было нужно чуть-чуть свежее в этой позиции оказаться. В общем-то Витюгов вышел достаточно хорошо на эту позицию. В принципе, Бабкин не провалился. Просто нам надо было освежать.

- Иван Сергеев провел весь матч. Как оцените его игру?

- Всегда у Вани было хорошее здоровье. Он действительно делал большие объемы. Мы по памяти предполагали, что будет замена его, потому что совсем не было полных матчей. Держали в голове эту замену, но в конце уже поняли, что он выдерживает. И не просто выдерживает. У него есть здоровье, он до конца огромную помощь своими передвижениями такими агрессивными нам дал.

- Готовили дебют хорватского футболиста Ороза, но в итоге вышел Дмитриев. Почему поменяли замену?

- Знаете, два человека у нас не играли и пропускали по травмам. Это Бейл и Гарре. Мы не понимали, кто из них лучше выдержит. В какой-то момент с Бейлом уже переговорили, он сказал, что ему уже тяжело. Эти судороги в конце матча на 90+, которые были у него, это из-за того, что большое количество времени, два месяца он пропустил. Но потом он сказал, что восстановился. Вроде бы отдышался. Мы поставили такого игрока, который более быстрый и мог бы убежать в атаку, в такой ситуации такие быстрые игроки, как Игорь Дмитриев, очень важны. Жалко, ничем не закончилось, но пару таких вот включений интересных он сделал для команды.

- Насколько неожиданным стало перестроение «Рубина» на схему с 4 защитниками?

- Сейчас уже футбол такой, что можно даже игрокам не подсказывать кардинально, когда меняется игра, особенно с пятерки на четверки. С четверки на пятерку там больше нюансов, которые надо просто подчеркнуть. Мы крикнули на первой секунде второго тайма и внутри себя кардинально ничего не меняли. Но во втором тайме мы были под давлением, хотя должны были забивать во втором тайме тоже. Это точно должны были забивать