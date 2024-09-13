Из-за них «Рубин» бездарно проиграл дома: три худших игрока матча против «Крыльев Советов»

Ставим оценки футболистам Рашида Рахимова

К домашней игре против «Крыльев» казанский «Рубин» подходил явным фаворитом, самарцы в летней части сезона совсем не впечатлили. Но сумели уверенно выиграть в Казани, неожиданным результатом открыв восьмой тур РПЛ. Как же так получилось?

Давайте разбираться, из-за кого же «Рубин» бездарно проиграл дома. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рашида Рахимова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

НИКОЛА ЧУМИЧ – 4,5. Без левого фланга атаки сегодня вышел казанский «Рубин». Если Даку и Вада по традиции нагоняли остроту, цепляли мячи, созидали, то Чумич просто стоял. Иначе не скажешь.

Иным способом не объяснишь всего 8 (!) точных передач за 69 минут игрового времени. И три неудачные попытки дриблинга за этот же отрезок. Странно, что Рахимов так долго терпел Чумича на поле.

ИЛЬЯ РОЖКОВ – 4,0. Атакующие проблемы слева – это ещё полбеды. Олейникова с Ежовым, создавших всю остроту, совсем не сдерживал Рожков. Илья играл под Чумичем, естественно не успевал перекрывать пустоту впереди, но главное – не справлялся с прямыми обязанностями.

Шесть единоборств из восьми проиграл, однажды его прошли на дриблинге, из-под него Олейников создал два опасных момента.

РУСТАМ АШУРМАТОВ – 3,5. А вот и человек, подаривший «Крыльям» первый гол. И опять мы напишем эту фамилию – Ашурматов не смог сдержать Олейникова, привезя пенальти. Иван сегодня был прекрасен, много раз поставил в тупик оборону «Рубина».

Ашурматов же на поле провёл всего тайм, но за это время проиграл борьбу в трёх эпизодах из шести, получил жёлтую карточку и привёз пенальти, с которого «Крылья» забили победный гол.