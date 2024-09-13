Назван худший клуб РПЛ по сухим матчам в 2024 году

Казанский «Рубин» - худший клуб Российской премьер-лиги в 2024 календарном году по сыгранным сухим матчам. Такой статистикой делится Opta Sports.

Так, у казанской команды лишь два сыгранных на ноль матча из 20. Столько же и меньше нет ни у одного другого клуба.

Напомним, что «Рубин» в первом матче после паузы на матчи сборных уступил принципиальному сопернику дома, самарским «Крыльям Советов». Матч завершился уверенной победой гостей – 2:0. Голами отметились Бенхамин Гарре (с пенальти) и Иван Олейников.

Больше подробностей о стартовом матче восьмого тура Премьер-лиги – в нашем обзоре.