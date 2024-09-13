Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отстранён от тренировок с основной командой. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Кривцов едет на игру с «Краснодар-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 22-летний хавбек появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив один ассист.

Завтра, 14 сентября, «Краснодар» примет «Ростов» в рамках восьмого тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.