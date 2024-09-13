«Крылья Советов» выиграли в гостях впервые за пять месяцев

Сегодня, 13 сентября, самарские «Крылья Советов» одержали победу над казанским «Рубином».

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Игоря Осинькина. Оба мяча самарцы забили в первой половине матча.

Стоит сказать, что данный результат позволил «Крыльям Советов» прервать неудачную выездную серию. Напомним, до игры с «Рубином» последний раз самарский коллектив побеждал в гостях в апреле текущего года, одолев воронежский «Факел» (1:0).

На данный момент «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в восьми встречах.