Только один игрок заработал четыре и более пенальти с прошлого сезона РПЛ

Вечером пятницы открылся восьмой тур сезона РПЛ. «Рубин» в Казани проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2.

Весомый вклад в победу внёс летний новичок «крылышек» Иван Олейников. Он сначала заработал 11-метровый удар, который реализовал Бенхамин Гарре, а после забил и сам. Всё это произошло в концовке первого тайма матча.

Как делится Opta Sports, Олейников заработал четыре пенальти с начала прошлого сезона РПЛ. Ни у кого другого в лиге нет больше двух заработанных пенальти за последние два сезона.

«Крылья» по итогу восьми матчей набрали девять очков и выбрались с хвоста турнирной таблицы.

«Крылья» полетели после паузы