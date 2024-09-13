Борис Игнатьев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Известный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионство.

По мнению специалиста, в этом сезоне «Спартак» способен навязать борьбу «Зениту» за трофей.

«Под руководством Станковича мы видим ощутимые сдвиги в игре команды, а также удачные трансферы», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 14 зачетных баллов после семи сыгранных туров. Стоит сказать, что команда Деяна Станковича отстает от лидирующего «Зенита» всего на три очка.