«Крылья» полетели после паузы – в Казани обыграли «Рубин» в первом матче 8-го тура

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 13 сентября на стадионе «Казань Арена».

Волжское дерби возобновило чемпионат России вечером пятницы. Наша сборная сыграла один матч из двух запланированных, игроки «Рубина» и «Крыльев» в нем особо задействованы не были, так что время на подготовку и отдых осталось. Особенно пауза нужна была самарцам, которые первую часть сезона проводят неудачно.

И перерыв пошёл на пользу. Во-первых, успели ни вернуть Сергеева, сразу же появившегося в старте. Во-вторых, перезагрузились и забегали получше. Именно «Крылья Советов» смотрелись лучше в гостевом матче. Разгонялись обе команды постепенно, однако именно самарское нападение было острее, точнее, интереснее.

Первый опасный момент гости создали в середине тайма: Олейников к левому углу вратарской площади мяч протолкнул, там Печенин в касание пробил метров с четырёх, но попал точно в Ставера, выскочившего на удар. Тогда забить не получилось, однако Олейников зону слабую нащупал. Вновь он полетел по левому краю, защитника обыграл, ворвался в штрафную площадь и поймал отмашку Ашурматова. Пенальти.

11-метровый удар реализовал Бенхамин Гарре, пробивший под крестовину без шансов для голкипера – 0:1. А под занавес тайма Иван окончательно приговорил «Рубин». Навес Гарре со стандарта вынесли точно к правому углу вратарской, где уже дежурил Олейников. Мягким ударом он подсёк мяч над головой Ставера – 0:2. Красота и уверенное превосходство «Крыльев».

Рахимов уже в перерыве выпустил новичка Чуни и Константина Нижегородова, после часа игры задействовал Иванов, но ничего толком не менялось. Да, теперь «Рубин» был активнее, «Крылья» только обороняли преимущество. Но делали это уверенно. Какой-то вспышкой мелькнул удар Кабутова с угла штрафной площади, однако Дмитрий под штангу не попал, а больше у Казани ничего не создавалось.

Обеспечить горячую концовку мог Мирлинд Даку, сбросивший с себя опеку метрах в 13 от ворот. Вот только поспешил албанец и пробил на силу, взяв сильно выше створа. Так и не сподобился «Рубин» хотя бы на гол престижа, открыв восьмой тур РПЛ домашним поражением.