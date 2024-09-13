«Крылья» полетели после паузы – в Казани обыграли «Рубин» в первом матче 8-го тура

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 13 сентября на стадионе «Казань Арена».
|37'Гарре Бенхамин (0:1)
|42'Олейников Иван (0:2)
Волжское дерби возобновило чемпионат России вечером пятницы. Наша сборная сыграла один матч из двух запланированных, игроки «Рубина» и «Крыльев» в нем особо задействованы не были, так что время на подготовку и отдых осталось. Особенно пауза нужна была самарцам, которые первую часть сезона проводят неудачно.
И перерыв пошёл на пользу. Во-первых, успели ни вернуть Сергеева, сразу же появившегося в старте. Во-вторых, перезагрузились и забегали получше. Именно «Крылья Советов» смотрелись лучше в гостевом матче. Разгонялись обе команды постепенно, однако именно самарское нападение было острее, точнее, интереснее.
Первый опасный момент гости создали в середине тайма: Олейников к левому углу вратарской площади мяч протолкнул, там Печенин в касание пробил метров с четырёх, но попал точно в Ставера, выскочившего на удар. Тогда забить не получилось, однако Олейников зону слабую нащупал. Вновь он полетел по левому краю, защитника обыграл, ворвался в штрафную площадь и поймал отмашку Ашурматова. Пенальти.
11-метровый удар реализовал Бенхамин Гарре, пробивший под крестовину без шансов для голкипера – 0:1. А под занавес тайма Иван окончательно приговорил «Рубин». Навес Гарре со стандарта вынесли точно к правому углу вратарской, где уже дежурил Олейников. Мягким ударом он подсёк мяч над головой Ставера – 0:2. Красота и уверенное превосходство «Крыльев».
Рахимов уже в перерыве выпустил новичка Чуни и Константина Нижегородова, после часа игры задействовал Иванов, но ничего толком не менялось. Да, теперь «Рубин» был активнее, «Крылья» только обороняли преимущество. Но делали это уверенно. Какой-то вспышкой мелькнул удар Кабутова с угла штрафной площади, однако Дмитрий под штангу не попал, а больше у Казани ничего не создавалось.
Обеспечить горячую концовку мог Мирлинд Даку, сбросивший с себя опеку метрах в 13 от ворот. Вот только поспешил албанец и пробил на силу, взяв сильно выше створа. Так и не сподобился «Рубин» хотя бы на гол престижа, открыв восьмой тур РПЛ домашним поражением.
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