Валерий Овчинников: «Дзюба сейчас будет драться и доказывать»

Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался об Артёме Дзюбе. Известный нападающий в возрасте 36 лет присоединился к тольяттинскому «Акрону», клубу Российской премьер-лиги.

«Дзюба - психологически устойчивый, волевой мужик, его с пути не столкнули многие вещи. Он будет драться, доказывать, что «Локомотив» зря с ним так поступил. Хотелось бы очередной его реинкарнации, нашему футболу и команде такой человек нужен», - говорит Овчинников для Legalbet.

Напомним, что с февраля 2023 года по июнь 2024 Дзюба был игроком московского «Локомотива». Минувшей весной он не забивал за «железнодорожников», стороны не стали продлевать контракт.

Ранее Дмитрий Хомуха предположил, почему Дзюба не подойдёт его новому клубу.