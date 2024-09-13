Воспитанник «Баварии» Чуни дебютировал за «Рубин»

Летний новичок казанского «Рубина» Марвин Чуни дебютировал за свою команду. Случилось это на 50-й минуте матча против «Крыльев Советов» в восьмом туре РПЛ при счёте 0:2. Чуни заменил в составе казанцев Рустама Ашурматова.

Напомним, что Чуни перебрался в «Рубин» из итальянского клуба «Фрозиноне». Азам футбола форвард учился в академии мюнхенской «Баварии», обладает он двумя гражданствами – немецким и албанским.

Текстовую трансляцию мачта «Рубин» - «Крылья Советов» проводит наш портал. Из-за травмы гости потеряли вратаря Сергея Песьякова. «Крылья» во втором тайме по-прежнему ведут – 0:2.