Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков получил травму в матче с «Рубином»

Сегодня, 13 сентября, самарские «Крылья Советов» встречаются на выезде с казанским «Рубином» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу команды Игоря Осинькина.

В одном из эпизодов первого тайма 35-летний голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков получил повреждение и в перерыве был заменен на Ивана Ломаева.

В текущем сезоне Песьяков принял участие в пяти играх во всех турнирах и пропустил пять голов.

Следить за ходом всех событий в матче между «Рубином» и «Крыльями Советов» можно в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.