Хомуха рассказал, почему Дзюба не подходит «Акрону»

Артём Дзюба, наконец, нашёл себе новый клуб. Свободным агентом он пополнил состав тольяттинского «Акрона» в минувший четверг.

Российский тренер Дмитрий Хомуха рассказал, почему Дзюба не подходит его новому клубу.

«Вряд ли сейчас «Акрон» будет играть в атакующий футбол и доминировать. Большую часть времени тольяттинцы должны обороняться в низком блоке и выбегать в контратаки. У Дзюбы нет подходящих качеств для такой игры», - рассказывает Хомуха для «РБ Спорт».

Как добавил Хомуха, единственный аспект, в котором Дзюба может быть полезен «Акрону» - это игра на стандартах.

«Акрон» по итогу семи туров РПЛ идёт на 14-м месте турнирной таблицы. В рамках тура восьмого клуб из Самарской области будет играть против «Химок» дома.