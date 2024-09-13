Гладилин: Махачкалинское «Динамо» будет всеми силами отбиваться в игре со «Спартаком»

Экс-тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и махачкалинским «Динамо».

По мнению эксперта, сценарий игры может быть таким же, как это было в недавнем кубковом матче.

«Красно-белым» в любом случае нужно будет как можно быстрее забить первый мяч в этой встрече. Тогда «Динамо» придется идти вперед, и они раскроются», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

Игра восьмого тура чемпионата России «Динамо» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 15 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.