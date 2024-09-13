Кирьяков: «Самое главное, что у Тюкавина есть моменты»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о Константине Тюкавине. Футболист московского «Динамо» в этом сезоне не отличается особой результативностью, у него лишь один забитый гол во всех сыгранных матчах.

«У всех такие периоды бывают, когда мяч в ворота не идёт и просто не везёт. Думаю, у Тюкавина и такой период сейчас. Вспоминаются его моменты в Оренбурге, в других играх. Но главное, что они есть. Может, он надломился или испытывает «звёздную болезнь», - говорит Кирьяков с Metaratings.

В ближайшие выходные у Тюкавина будет неплохой шанс прервать засуху. «Динамо» в воскресенье, 15 сентября будет принимать дома грозненский «Ахмат».