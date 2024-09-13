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«Рубин» горит «Крыльям» по итогу первого тайма

13 Сентября 2024 • 21:08 Комментировать

Казанский «Рубин» провалил первый тайм в матче против самарских «Крыльев Советов». Команды играют вечером пятницы очную встречу в рамках восьмого тура РПЛ, на табло – уверенное преимущество самарцев – 0:2.

Счёт был открыт на 37-й минуте, сделал это с 11-метрового удара один из самых звёздных игроков гостей Бенхамин Гарре. Упрочил преимущество самарского клуба летний новичок Иван Олейников, поразивший ворота Евгения Ставера на 42-й минуте.

Текстовую трансляцию игры «Рубина» и «Крыльев» проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи! Отметим, что в составе гостей вышел вернувшийся в клуб из «Зенита» Иван Сергеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин
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