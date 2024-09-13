«Крылья Советов» забили второй гол подряд в ворота «Рубина»

Концовка стартового матча восьмого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» проходит в эти минуты в Казани. Почти весь первый тайм соперники не могли распечатать ворота, а в концовке гостей «прорвало». Бенхамин Гарре заработал 11-метровый и реализовал его. Вскоре у самарцев штрафной удар, подача не получилась удачной, но на подборе Иван Олейников красиво направил мяч в дальний угол ворот «Рубина».

У «Крыльев» уже перевес в два гола, у соперника - есть целый тайм, чтобы перевернуть игру. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.